“Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti sono fidanzati”: la conferma a ‘Mattino 5

“Elisabetta non è sola, da quello che so ha una persona a Montecarlo”: così Arianna David, in collegamento con lo studio di ‘Mattino 5’ sgancia la bomba che risuona come una conferma delle voci che si inseguono in queste ore successive all’ultima diretta del GF Vip. Nella Casa più spiata d’Italia Elisabetta Gregoraci non sarebbe entrata da single come ha sempre sostenuto, ma avrebbe lasciato fuori Stefano Coletti, giovane pilota di Montecarlo che da tempo frequenta.

“È Stefano Coletti, biondo con gli occhi azzurri. È giovane ha 32 anni…”, ha raccontato la ex Miss Italia a Federica Panicucci che la incalzava sulle informazioni in suo possesso: “Lo sapevo, ma la notizia sta uscendo adesso e io colgo la palla al balzo”.

Chi è Stefano Coletti, fidanzato di Elisabetta Gregoraci

È stato il sito Giornalettismo ad avanzare il nome di Stefano Coletti come fidanzato di Elisabetta Gregoraci che, messa alle strette da Signorini nel corso dell'ultima puntata del GF Vip, non ha smentito che sia proprio lui l'uomo che le manda aerei romantici che sorvolano sulla casa. "Fa parte di un gruppo di amici", si è limitata a dire, con un sorriso eloquente. Classe 1989, Stefano è un pilota che ha militato in varie case automobilistiche, da Reanult a Bmw. E' nato a La Colle, quartiere di Monaco, ed ha esordito nel mondo dei karting, per poi spostarsi alle monoposto. Biondo e con gli occhi azzurri, avrebbe conquistato solo di recente il cuore della conduttrice. La differenza d'età (undici anni) sembra non pesare. Negli aerei romantici che invia a Gregoraci in questo periodo di permanenza nel loft di Cinecittà si firma con il soprannome di Rio.

Della sua vita privata è dato sapere poco. Dai profili social emerge una grande passione per la sua professione. L'uomo si definisce 'race car driver e agente immobiliare' presso una agenzia immobiliare. Ha appena 5000 follower su Instagram, segno che non ha grandi mire nel mondo dello spettacolo. Tra le foto - tutte impreziosite dal 'like' di Elisabetta, va precisato - scatti di automobili e di paesaggi, perché tra i suoi passatempi preferiti c'è quello di viaggiare. Ama gli animali.