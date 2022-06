Elisabetta Gregoraci non riesce a trovare un fidanzato: "Gli uomini si spaventano delle donne indipendenti"

Elisabetta Gregoraci fa fatica a trovare un fidanzato. La showgirl ed ex moglie di Flavio Briatore non nasconde le sue difficoltà nel trovare un compagno di vita. Dopo la separazione da Briatore e la relazione con Francesco Bettuzzi, anch'essa giunta al termine, la 42enne continua a essere, ormai da diverso tempo, da sola. Come mai? Tutta colpa degli uomini, a detta sua, che sarebbero intimoriti dalle donne indipendenti come lei.

La conduttrice ed ex modella calabrese, infatti, si è aperta in un'intima intervisa con il settimanale Grazia rivelando che, secondo lei, non riesce a trovare un fidanzato per un semplice motivo, gli uomini avrebbero paura della sua forte personalità, delle sue spiccate doti organizzative e del fatto di essere "una donna tosta".

Una condizione che, però, farebbe soffrire molto la calabrese che vorrebbe tanto "far conoscere la sua anima" a una persona speciale ed essere apprezzata per la donna che è al di là del suo aspetto fisico. In più, avere un figlio adolescente e un ex marito del calibro di Flavio Briatore non aiuterebbe molto. Trovare l'amore, dunque, è un vero e proprio duro lavoro per Elisabetta Gregoraci e staremo a vedere se, dopo questo suo annuncio, qualcuno si farà avanti per stare al suo fianco.