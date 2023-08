Gregoraci e il figlio Nathan Falco con Flavio Briatore al Billionaire: ospite anche il principe Alberto II

Il 21 luglio il Billionaire a Porto Cervo di Flavio Briatore ha riaperto per la stagione estiva, che quest'anno sarà un po' più corta rispetto agli altri anni. Come di consueto prima di lasciare spazio alle danze nel locale è organizzato un dinner show, ovvero una cena accompagnata dallo spettacolo di alcuni artisti internazionali.

E mentre in Sardegna già da una settimana si fa festa, il 31 luglio a Monte Carlo ha preso il via il cartellone di eventi del Billionaire at Sporting Monte-Carlo. Per l'occasione erano presenti anche Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco, oltre ovviamente a Briatore. Elisabetta, che vive a Monte Carlo, non poteva perdersi l'evento. Lei e il figlio hanno percorso il red carpet posizionato fuori dall'ingresso e poi si sono seduti al grande tavolo vicinissimo al palco scenico dove si sono esibiti la Societe’ des Bains de Mer. Tra gli ospiti, fa sapere Briatore, anche Principe Alberto II.

Elisabetta per la grande inaugurazione ha sfoggiato un abito bianco semi trasparente, incrociato sul seno e che lasciava scoperta tutta la schiena.