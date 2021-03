Elisabetta Gregoraci scrive al figlio Nathan: “Orgogliosa dell’ometto che stai diventando”

Era il 18 marzo 2010 quando Elisabetta Gregoraci diventava mamma di Nathan Falco Briatore, l’adorato figlio nato dall’amore per Flavio Briatore. Da allora sono passati 11 anni e oggi, a poche ore dalla mezzanotte del compleanno del suo piccolo, la showgirl ha dedicato un post per celebrare questo giorno, con una lettera indirizzata al suo ometto.

“Buon compleanno Vita Mia, sei l’amore forte e profondo, quello che mi ha cambiato la vita” esordisce il messaggio: “Sei la mia gioia più grande: il mio podio! Sono orgogliosa dell’ometto che stai diventando e dei tuoi traguardi. Ti sosterrò sempre e per sempre: 11 anni fa quando ti ho stretto per la prima volta tra le mie braccia ho capito veramente cos’èra l’AMORE. Auguri Dio ti protegga sempre. Ti amo tanto .. la tua MAMMA”.

A corredo dello scritto, una rassegna delle foto di Nathan, dalla prima che lo mostra in fasce stretto tra le sue braccia nella sala parto a quella più recente, passando per lo scatto che mostra Elisabetta insieme a Nathan e all’ex marito Flavio Briatore. E anche lui, il manager legatissimo al suo bambino, non è stato da meno nel dedicargli un pensiero: “Buon compleanno e tanti auguri amore mio”, si legge nell’ultimo post completato da una tenera immagine di Nathan.

Elisabetta Gregoraci: "Mi sono messa su Tik Tok per controllare mio figlio"

“Nathan per me è tutto" ribadisce spesso Elisabetta Gregoraci quando si parla del figlio avuto da Flavio Briatore. L’amore per il suo bambino che è stato spesso al centro dei racconti della showgirl anche durante la sua esperienza televisiva al GF Vip e, di recente, anche tema di un’intervista in cui ha ammesso di essere una mamma estremamente attenta: "Io mi sono messa su Tik Tok per controllarlo - ha ammesso la showgirl - Però è difficilissimo perché se un ragazzino non ha i social è tagliato fuori e viene considerato un po' indietro rispetto agli altri. Bisogna essere ancora più presenti e attenti ma soprattutto dotare i social di regole d'ingaggio etiche per evitare molte deviazioni. Oggi il mestiere di genitore è ancora più complicato".

Nonostante la separazione, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore continuano ad essere uniti e presenti nella vita di Nathan Falco: "Devo dire che sono molto felice di come sta crescendo nostro figlio e di come, assieme, lo stiamo educando". E insieme scelsero il suo nome, undici anni fa: "Nathan è il nome che ho voluto io e significa 'dono di Dio' - ha spiegato Gregoraci - Falco l'ha dato Flavio e ha come significato 'protettore contro Satana'. Ci piacevano due nomi e così ci siamo accontentati a vicenda".