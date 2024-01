Elisabetta Gregoraci: "Con mio figlio parlo di tutto, anche di sesso. Flavio? Un pilastro della mia vita". Poi le parole sul fidanzato

Elisabetta Gregoraci si è raccontata molto nell'ultima intervista rilasciata al settimanale Gente. Il prossimo 29 gennaio la showgirl torna in tv con Mad in Italy, un programma che su Rai2 promette divertimento e spensieratezza per sei prime serate insieme a Gigi e Ross. A pochi giorni dalla nuova avventura professionale Gregoraci ha parlato di sé, del suo rapporto con il figlio che ha quasi 14 anni e di quello con il suo ex marito Flavio Briatore a cui è legata da affetto e stima.

"Per ora va abbastanza bene, solo a volte è un po' chiuso e un po' scontroso. Sia con me e sia con Flavio, suo padre, ha complicità, confronto e dialogo" dice Gregoraci del suo Nathan con lui sta cercando di instaurare un rapporto sincero e autentico affrontando ogni tipo di argomento, anche quelli che riguardano la sessualità: "Cerco di essere una mamma amica, gli insegno il rispetto verso gli altri e l'amore per ciò che fa, studi in primis (...) Con Nathan parliamo senza tabù di scuola, sport, ma anche di sesso e ragazze. Sinceramente è buffo: a volte dice che non capisco le dinamiche, che sono una vecchietta".

Il rapporto con l'ex marito e l'amore per il fidanzato

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono separati sei anni fa. Cionostante il loro legame è molto stretto, come confermano le foto social che spesso li trovano in vacanza insieme. E infatti: "Flavio è un pilastro della mia vita come io lo sono per lui" ribadisce la showgirl: "Tra noi il rispetto della famiglia che abbiamo costruito è rimasto. Forse può sembrare un legame anomalo, ma penso sia giusto così quando si condivide un progetto importante. Nathan ci vede insieme, l'uno accanto al fianco dell'altra nelle cose fondamentali, ci vive nella quotidianità e questo gli dà serenità".

Da oltre un anno e mezzo Elisabetta Gregoraci è legata sentimentalmente al manager Giulio Fratini, relazione su cui intende mantenere un certo riserbo. "Sono diventata più riservata e cauta" ammette oggi: "Preferisco vivere giorno dopo giorno piuttosto che sbandierare i sentimenti. Giulio mi fa stare bene, abbiamo un bell'equilibrio e rispetta la mia vita, i miei spazi, la mia famiglia. E questo per me è un valore imprescindibile".