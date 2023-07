Elisabetta Gregoraci: "Mio figlio non lo lascio mai solo a casa con un'amica. Per le cose hot va dal padre"

Non ditele che è una mamma gelosa. Elisabetta Gregoraci, mamma di Nathan Falco - avuto da Flavio Briatore - in un'intervista a Chi lo dice chiaramente: "Non sono troppo gelosa, so che è inevitabile, è la vita. E poi mi piacciono le ragazze che frequenta: sono tutte carine, a volte le porta a casa a fare merenda così le conosco".

Tra loro c'è un buon dialogo: "Mi parla delle ragazze che conosce, facciamo discorsi romantici. Ma per le cose più 'hot' secondo me si rivolge a suo padre". Insomma, a ognuno il suo. E lei, oltre a essere la 'sentimentale' della famiglia è certamente anche quella più attenta. Sempre parlando delle amiche che il 12enne porta a casa, rivela: "Prima si raccomanda: 'Mamma, non fare domande', così mi limito a preparare la merenda. Ma di sicuro resto in casa: non lo lascio da solo con un'amica".

Nell'intervista Elisabetta Gregoraci torna a parlare anche dell'ex marito: "Una figura imponente", così lo definisce, aggiungendo: "E per me importante: dopo di lui gli uomini avevano paura ad avvicinarsi a me, pensavano che fossimo ancora sposati". Si è avvicinato ed è rimasto, invece, Giulio Fratini, il giovane imprenditore a cui è legata da quasi un anno: "Ci siamo incontrati sul treno. Mi ha aiutato a scaricare le valigie. Poi mi ha scritto un bellissimo messaggio nella posta privata di Instagram che, però, si è perso fra i tanti che mi arrivano: non ero riuscita a leggerlo. Per fortuna, dopo due anni ci siamo rivisti. Era destino". Qualche tempo fa ha parlato pubblicamente di lui per la prima volta, oggi confessa di averlo fatto proprio per il figlio: "L'ho dovuto fare perché sono uscite delle nostre foto insieme e non volevo che mio figlio leggesse cose sbagliate. Ho parlato di Giulio per evitare che lo facessero gli altri".