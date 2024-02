Elisabetta Gregoraci, la sorpresa al figlio e il regalo inaspettato per San Valentino

Elisabetta Gregoraci ha un bellissimo rapporto con il figlio Nathan Falco. Il ragazzino, che quest'anno compirà 14 anni, è molto orgoglioso dei suoi genitori e non perde occasione per condividere foto e video insieme a loro. Ieri sera, per San Valentino, Nathan ha voluto fare una sorpresa alla sua mamma.

Gregoraci in questo periodo è impegnata a Napoli con le puntate di Mad in Italy, il nuovo programma comico di Rai2. Per questo motivo viaggia spesso tra la città partenopea e Montecarlo, dove vive con il figlio non troppo lontano da Flavio Briatore. Probabilmente a Nathan non aveva comunicato il suo orario d'arrivo e così ha voluto sorprenderlo nascondendosi dietro la porta e abbracciandolo non appena avesse varcato la soglia di casa. Elisabetta però non si aspettava che anche Nathan avesse deciso di stupirla. Il 14enne, infatti, aveva comprato un grande mazzo di tulipani per la madre.

"Che bello io arrivo a casa, voglio fargli la sorpresa ma lui la fa a me... Ti amo amore mio", ha scritto la conduttrice a corredo del video pubblicato su Instagram.