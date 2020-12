Elisabetta Gregoraci e Filippo Nardi, il retroscena bomba: “Hanno avuto una storia durata una notte”

(GF Vip: la "bomba" su Filippo Nardi e Elisabetta Gregoraci raccontata a Mattino 5)

Ormai pare certo che finché Elisabetta Gregoraci resterà nella Casa del GF Vip, i riflettori su di lei non si spegneranno e, anzi, punteranno a illuminare sempre più i meandri di un passato fino ad ora sconosciuto. Dopo i continui rimandi al suo matrimonio con Flavio Briatore e i presunti flirt raccontati in tv, l’ultimo gossip che riguarda la showgirl è stato riportato oggi nella puntata di ‘Mattino 5’ dove argomento di discussione è stato il retroscena delle ultime ore su una supposta breve relazione con Filippo Nardi, prossimo concorrente del reality.

“È una settimana che circola la voce che lui abbia avuto una storia durata una notte con Elisabetta Gregoraci diversi anni fa. Una notte, non di più”, ha dichiarato il paparazzo Andrea Franco Alajmo in collegamento con la trasmissione di Federica Panicucci: “L’ho chiamato immediatamente e mi assumo la responsabilità di ciò che dico”.

Elisabetta Gregoraci e Filippo Nardi hanno avuto una storia? I dettagli

Stando al racconto di Alajmo, Nardi ha spiegato di non voler trattare l’argomento perché Elisabetta sia perché è una mamma volta a proteggere il figlio Nathan Falco, sia perché costantemente protagonista delle cronache rosa in questo periodo.

“Ho chiamato Filippo Nardi e molto elegantemente ha detto che di questa cosa non vuole parlare anche perché Elisabetta è una mamma e non vuole andare a parlare di storie passate soprattutto in questo momento che è abbastanza inguaiata e non vuole buttare benzina sul fuoco”, ha spiegato: “A differenza di altri suoi ex che hanno raccontato dettagli intimi, lui è stato molto elegante anche perché mi conosce ed avrebbe potuto raccontarmi qualsiasi cosa.” Il paparazzo, inoltre, ha precisato che la storia tra i due risalirebbe a 15 anni fa, in un passato decisamente remoto per essere tirato in ballo oggi.