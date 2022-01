Capodanno insieme per Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: le foto della festa con il figlio Nathan

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci hanno trascorso il Capodanno insieme al figlio Nathan Falco. Come già fatto a Natale, la showgirl e l'imprenditore si sono ritrovati per festeggiare l'ultimo dell'anno con il figlio nella splendida cornice del resort in Kenya di proprità di Briatore.

Sia lui sia lei hanno condiviso su Instagram diversi immagini scattate durante il veglione al Billionaire di Malindi. Briatore ha postato un tenero scatto insieme all'ex moglie e al figlio al momento del brindisi. "Un augurio a tutti voi per un 2022 pieno di felicità da me, Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco", il suo messaggio. Sotto tanti commenti di risposta. Il primo è quello della stessa Gregoraci, che commenta con tre emoticon a forma di cuore bianchi. Altri esprimono soddisfazione nel rivedere i due insieme. "Flavio, mi raccomando, prenditi cura sempre di Elisabetta. Voglio vederla sempre così felice, se lo merita davvero", commenta un'utente. "Siete troppo belli insieme", scrive un’altra. "È sempre bello vedere l’armonia in famiglia. Siete davvero due genitori speciali e intelligenti. Un grande esempio", chiosa ancora un'altra utente.

Ritorno di fiamma per Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore?

La storia tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci è terminata ufficialmente nel 2017 dopo dodici anni di amore e un matrimonio celebrato nel 2008. Non sono infrequenti le occasioni che li vedono nuovamente insieme. Il feeling è evidente e c'è chi spera sempre che tra i due possa esserci un ritorno di fiamma. Elisabetta Gregoraci però ha escluso questa possibilità, ribadendo al tempo stesso la profondità dei suoi sentimenti per l'ex marito e padre di suo figlio. Non molto tempo fa, parlando del loro rapporto dopo la separazione e dell'ipotesi di un loro ritorno insieme, la showgirl aveva spiegato: "Trascorriamo tanto tempo insieme per amore di nostro figlio Nathan Falco. Ci vogliamo un bene profondo fatto di stima, ma nulla di più". L'amore non c'è più, ma l'amicizia e il rispetto non sono venuto meno e la coppia è ancora molto stimata, come dimostrano i tanti messaggi ricevuti sui social.