Elisabetta Gregoraci, la foto inaspettata con Falvio Briatore per il suo compleanno

I festeggiamenti per i 44 anni di Elisabetta Gregoraci sono ufficialmente terminati con il party organizzato ieri sera, 15 febbraio. La conduttrice, che in queste settimane è impegnata con Mad in Italy a Napoli, ha fatto ritorno a Montecarlo il giorno di San Valentino e poi ha deciso di improvvisare una cena con amici e anche il suo ex marito, Flavio Briatore.

I due sono ancora in ottimi rapporti e questa cena condivisa con gli amici non è che un'ulteriore conferma. Assenti il figlio Nathan Falco, 13 anni, che probabilmente è rimasto a casa, e l’imprenditore toscano Giulio Fratini, 31 anni, attuale compagno di Gregoraci.

Elisabetta ha condiviso numerose foto della serata e nell'ultima ha voluto ringraziare tutte le persone che le sono state vicino: "Grazie a tutti... Più trottola che mai cercando di incastrare tante cose delle volte non è sempre facile, ma mettendoci sempre il cuore. Ho passato una serata bellissima organizzata all'ultimo momento. La felicità è fatta di attimi. Questa sera sono felice. Notte".