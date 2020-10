“Elisabetta Gregoraci aveva un contratto con Flavio Briatore”

(Le rivelazioni di Mino Magli su un presunto contratto tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore)

Il matrimonio tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore torna ad essere argomento di discussione nel talk della domenica sera di Canale 5 ‘Live – Non è la d’Urso’. A parlare del rapporto tra la showgirl attualmente in gioco al GF Vip e il manager è stato Mino Magli che, a suo dire, avrebbe avuto una storia con la conduttrice durata per ben 6 anni, anche durante la sua relazione con l’imprenditore.

"Ci siamo conosciuti nel 2001 per un servizio fotografico – ha spiegato l'uomo ospite del programma condotto da Barbara d'Urso - nel 2005 mi disse che avrebbe dovuto fare un viaggio in Kenya dove c'era Flavio Briatore". Da lì la showgirl gli avrebbe comunicato di un contratto con Briatore: "Mi diceva che tra loro non c’era niente, che le serviva per la sua carriera, per la sua vita per il suo futuro. La nostra relazione è durata fino al 2007”.

La presunta storia tra Elisabetta Gregoraci e Mino Magli

Secondo il racconto di Mino Magli, l’incontro tra lui ed Elisabetta Gregoraci sarebbe avvenuto nel 2001 in occasione di un servizio fotografico. Da quel momento sarebbe iniziata una relazione vissuta alla luce del sole fino al 2005, quando la showgirl conobbe Flavio Briatore durante un viaggio in Kenya. Magli ha dichiarato che, in occasione del suo compleanno, Elisabetta gli mandò una lettera parlando, appunto, di un presunto contratto stipulato con Briatore. Questa la versione dei fatti dell’uomo su un retroscena che, immaginiamo, sarà commentato dalla diretta interessata nel corso della prossima puntata del GF Vip, già teatro di repliche e controrepliche rispetto al rapporto attuale con l’ex marito.