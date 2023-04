Elisabetta Gregoraci: "Flavio Briatore geloso dei miei nuovi fidanzati. Non è facile"

Che tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore i rapporti siano rimasti completamente distesi nonostante il divorzio, non è certo una novità: da anni ormai la showgirl e l'imprenditore si immortalano insieme via social, tra vacanze di famiglia e pranzi all'insegna dell'amicizia. Ma oggi Elisabetta aggiunge un nuovo dettaglio in merito alla loro complicità. Un dettaglio che, ammette, le sta rendendo difficile vivere una nuova relazione: la gelosia tutt'ora esistente da parte di Flavio nei suoi confronti.

"Non è facile", dice Elisabetta a Mara Venier, intervistata a Domenica In. "Perché quando arriva una persona accanto a me... Beh si trova a condividere delle cose insieme a noi... A volte stiamo a pranzo tutti insieme, non è facile". "Devi trovare un santo", replica Venier, che poi sottolinea quanto Briatore viva ancora gelosia nei confronti dell'ex moglie, trovando conferma nello sguardo di Elisabetta. "Ma tu pensi in futuro di avere altri figli o magari di sposarti di nuovo?", chiede ancora la conduttrice alla showgirl calabrese. E lei: "I bambini mi piacciono molto ma comincio ad avere i miei anni, avrei voluto una bimba. Sposarmi invece non penso proprio, anche se sono divorziata".

Ma, al di là delle chiacchiere, c'è un uomo nella vita di Elisabetta Gregoraci? Pare proprio di sì, nonostante non sia stato menzionato durante l'intervista su Rai Uno (e nonostante le faccia di tutto per tenerlo segreto). Da mesi ormai le riviste di gossip la immortalano infatti accanto a Giulio Fratini. Classe 1992, quest'ultimo è un imprenditore che è solito frequentare ambienti vip, e proprio qui avrebbe conosciuto Elisabetta: è amministratore delegato di Belvedere Angelico una holding specializzata in affari immobiliari, hotel ed energie rinnovabili.

Chissà se Giulio riuscirà a sostituire Flavio nel cuore di Elisabetta. Al momento l'unico grande amore della bella calabrese resta il patron del Billionaire: legati dal 2006 e sposi dal 2008 al 2017, i due resteranno legati per sempre dall'amore per il figlio Nathan Falco, che oggi ha 13 anni. Proprio qualche giorno fa, i tre si sono riuniti per festeggiare i 73 anni di Briatore: un pranzo all'insegna della famiglia.