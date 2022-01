Elisabetta Gregoraci svela tutta la verità sul ritorno di fiamma con Briatore

Le vacanze natalizie e il Capodanno passati insieme in Kenia avevano riacceso la speranza di chi voleva Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore di nuovo insieme. A placare gli animi e a spigare come stanno le cose è stata la stessa Elisabetta Gregoraci in un'intervista al settimanale Oggi. Come sempre la showgirl non si è sbilanciata troppo, ma ha lasciato intendere che il rapporto con Briatore adesso ha un suo equilibrio e che lei non vorrebbe rovinarlo. Leggendo tra le righe questo potrebbe voler dire che al momento la situazione rimarrà invariata, ma mai dire mai...

Elisabetta e Flavio, l'amore... solo per il figlio

I due non passavano le feste insieme da quattro anni, è normale che la mente dei fan della coppia galoppi. Le vacanze al caldo, dopo aver passato Natale a Roma, hanno dato luogo a molte speculazioni, come ad esempio che in realtà Gregoraci sarebbe ancora innamorata di Briatore e che l'imprenditore stia cercando di riconquistarla. Alle domande su Briatore di Oggi però Elisabette Gregoraci è elusiva, mentre racconta con piacere del figlio Nathan Falco "Abbiamo giocato, fatto lunghe passeggiate, guardato il tramonto".

Con Nathan abbiamo parlato tanto: la sera ci mettevamo sul lettone a chiacchierare, mangiavamo schifezze e parlavamo per ore", Elisabetta spiega che al figlio ricorda spesso che lei è la sua migliore amica, che può raccontagli tutto.

Sull'ex marito invece si limita a dire che "sta bene, è super in forma" e che si immaginava che molti avessero iniziato a pensare che erano tornati insieme "era inevitabile" che lo pensassero. "Abbiamo passato le feste insieme. Con nostro figlio Nathan. È un equilibrio anomalo, lo so, ma è il nostro equilibrio e funziona". La famiglia vive a Montecarlo, anche se separata, ma abitano "a 500 metri di distanza, Flavio viene spesso a cena, a pranzo, a giocare con Nathan". E poi aggiunge: "Abbiamo un bel rapporto, siamo complici e ci fa piacere che Nathan ci veda vicini, per lui è un messaggio di serenità".

Elisabetta Gregoraci e l'amore

All'orizzonte per Elisabetta Gregoraci non c'è nessun altro uomo, solo una possibile collaborazione con Netflix (ma non sono stati rivelati altri dettagli). Se fosse per il figlio "agli uomini non dovrei pensarci mai più. Mi vuole tutta per sé", però i corteggiatori sono molti, alcuni sono anche suoi fan, ma al momento nessuno ha fatto breccia nel cuore della showgirl "Nessuno mi ha fatto perdere la testa. Ma se arriva son contenta, eh!".

Gli impegni di lavoro e la discriminazione

Per quanto riguarda il lavoro, qualcosa bolle in pentola, un suo programma con Pino Insegno è stato cancellato per questioni di budget dalla Rai, un altro è stato posticipato, ma Gregoraci ha deciso di non farsi il sangue amaro "Una volta ci rimanevo male, ora non ne faccio una malattia. Lavoro molto, sono la testimonial di tante campagne, mi cercano perché piaccio alla gente", impossibile non ricordare i tempi passati quando la tv la emarginava perché moglie di Briatore "La gente mi diceva: Sei sposata con uno ricco, chi te lo fare i lavorare? come se fosse un hobby, ma io amo il mio lavoro, non sono mai stata una che sta lì a bere champagne mentre scegliere che scarpe mettersi".