Elisabetta Gregoraci parla del tumore di Briatore: "Non è stato facile gestire un figlio e la stampa"

Elisabetta Gregoraci si è raccontata nel salotto di Alessandro Cattelan ieri sera, 2 aprile. Per Elisabetta sono state settimane complicate vista l'operazione a cui si è dovuto sottoporre Flavio Briatore per rimuovere un tumore benigno al cuore. In quei giorni di totale preoccupazione loro figlio, Nathan Falco, ha compiuto 14 anni e per l'occasione ha deciso di tingersi i capelli di biondo. "Sono tornata a casa e Nathan aveva il ciuffo biondo", ha confessato Gregoraci rivelando che Nathan aveva chiesto il permesso al padre "che ovviamente dice sempre di sì, la mamma dice sempre di no…". "È un’età particolare l’adolescenza, la preadolescenza. Iniziano ad avere un bel caratterino, pensano di essere già grandi… Poi prima baci, bacetti, adesso niente. È finito quel mondo. Mi hanno detto che poi ritorna, speriamo”, ha aggiunto Elisabetta rimpiangendo i momenti delle coccole con il figlio.

Lo spavento per Flavio Briatore

Elisabetta ha poi parlato, inevitabilmente, di Briatore: "Sta meglio, sta bene, abbiamo dato la notizia dopo… Sono stati 10 giorni un po’ faticosi, ma l’importante è che sia andato tutto bene". Nonostante il panico è riuscita a gestire l'emergenza: "Cerco di rimanere lucida, anche se non è facile perché dipende dalle situazioni. In questo caso c’era molta preoccupazione perché si trattava di una malattia… Che poi con mia mamma ho già fatto questo percorso, perché mia madre si è ammalata tantissimo…", ha ricordato Elisabetta parlando della madre Melina morta il 29 giugno 2011 dopo una lunga malattia, "Poi devi gestire un figlio, che è la cosa più importante, la stampa, le persone che comunque ti seguono… Ed è sempre difficile mantenere quell’equilibrio, sapere quel che puoi dire, che non puoi dire, che devi nascondere. Poi se non fai una storia ti dicono: 'Che fine hai fatto?'", aggiunge la calabrese. "In questo caso è una cosa andata bene e la prevenzione penso sia molto importante. Io lo dico sempre: fate prevenzione. È la vita, dobbiamo combattere con quello che la vita ci presenta", ha sottolineato rispondendo al conduttore che invece aveva affermato che lui non avrebbe detto niente.