Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio: "Ho rivisto Flavio Briatore. Ecco cos'è successo"

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono rivisit. Dopo la fine del Gf Vip, la showgirl ha avuto modo di ricongiungersi con i suoi affetti più cari. Oltre alla festa a sorpresa organizzata dalla sorella Maria e dell'amica Micaela Ottomani, la conduttrice ha incontrato di nuovo anche l'ex marito, con cui c'è stata un po' di maretta proprio durante l'esperienza nel reality show di Canale 5: location, la Costa Azzurra.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono rivisti: ecco com'è andata

Com'è andato il primo incontro tra Elisabetta e Flavio? "Tutto bene tra di noi - spiega oggi l'ex moglie del manager del Billionaire - Ci siamo visti con Flavio appena sono arrivata a Monaco, abbiamo fatto un pranzo insieme io, lui e Nathan dopo tre mesi di lontananza. Abbiamo un bel rapporto, ci siamo voluti bene e amati per 13 anni e da questo amore è nato Nathan, ora dobbiamo pensare a lui. Stargli lontano per me è stata la prova più difficile".

Le liti durante il Grande Fratello

La scorsa settimana Elisabetta aveva raccontato che tra le prime telefonate ricevute una volta uscita dalla Casa c'era proprio quella dell'imprenditore, specificando che lui l'avrebbe anche un po "sgridata" per aver tirato in ballo il loro matrimonio. Durante la permanenza nel loft di Cinecittà, infatti, tra la conduttrice di 'Battiti Live' e l'ex marito erano state scagliate un po' di frecciate: lei aveva spiegato che lui si era mostrato assente in più momenti ("non è venuto al funerale di mia mamma"), lui aveva risposto per le rime, invitandola a rinunciare agli accordi di divorzio.

Ora la situazione sembra essere tornata serena, soprattutto per il bene del piccolo Natha Falco, amatissimo figlio (unico) della coppia.

Il destino di Pierpaolo Petrelli secondo Elisabetta Gregoraci

Ma che cosa ne è invece di Pierpaolo Petrelli, l'ex velino e concorrente del reality show con cui Elisabetta aveva instaurato una bella simpatia (che secondo qualcuno aveva le carte per diventare vera e propria love story, se non fosse stato per la reticenza di lei). "Pierpaolo? Io non ho mai voluto che lui soffrisse per me e non lo vorrei tuttora. Sta facendo un bellissimo percorso e gli auguro di continuare così e di arrivare fino alla fine". Insomma, punto e a capo.