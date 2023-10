Elisabetta Gregoraci pubblica una foto di lei da piccola: la somiglianza con il figlio Nathan è sorprendente

Elisabetta Gregoraci condivide con i follower quello che definisce "momento nostalgia", ovvero lo scatto che ritrae il figlio Nathan Falco a pochi anni seduto sulla poltroncina durante un viaggio in aereo. Da quella foto ne è passato del tempo, quello durante il quale il bambino è diventato un adolescente più alto della sua mamma - come papà Flavio Briatore ha fatto notare in un commento - e che continua ad essere soggetto preferito dei contenuti social della sua mamma. La gioia di vederlo crescere è spesso raccontata da Elisabetta che adesso tra le storie Instagram, ha voluto far notare quanto da piccola fosse somigliante al suo ragazzo mettendo a confronto una foto di lei bambina e una di Nathan alla stessa età: entrambi capelli a caschetto ricci e scuri, entrambi occhi profondi, entrambi vestiti pressoché uguali, mamma e figlio sembrano due fratellini alle prese con la stessa buffa espressione mentre guardano l'obiettivo.