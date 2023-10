Elisabetta Gregoraci posa con il figlio, Flavio Briatore commenta il dettaglio che non passa inosservato

"Nella frenesia della vita la vera bellezza si trova nei momenti condivisi con chi ci fa stare bene": scrive così Elisabetta Gregoraci per descrivere la raccolta di foto che la mostrano accanto al suo Nathan Falco nato 13 anni fa dall'amore per Flavio Briatore. Mamma e figlio si trovano a Monte Carlo, nella casa della showgirl che spesso fa da sfondo alle immagini social insieme ai particolari di un arredamento che spiccano tra le grandi stanze.

Tanti sono i follower che commentano gli scatti della loro quotidianità, ma tra loro uno soprattutto desta maggiore attenzione, quello di Briatore che non si lascia sfuggire il dettaglio. "Più alto della mamma. Belli" scrive l'imprenditore soffermandosi sull'altezza del suo ragazzo che cresce a vista d'occhio e subito ottiene il riscontro di tanti. E infatti la risposta di mamma Elisabetta non tarda ad arrivare: "Sta crescendo il nostro topino" scrive all'ex marito la showgirl che conferma ancora gli ottimi rapporti tra lui e il padre di suo figlio definito di recente come "una figura imponente". "E per me importante" ha aggiunto, "Dopo di lui gli uomini avevano paura ad avvicinarsi a me, pensavano che fossimo ancora sposati". I due ex condividono tutte le tappe di crescita del figlio, dividendosi i compiti a seconda degli argomenti e dei momenti: "Mi parla delle ragazze che conosce, facciamo discorsi romantici. Ma per le cose più 'hot' secondo me si rivolge a suo padre", ha ammesso. E parlando delle amiche che il 12enne porta a casa, Elisabetta ha anche rivelato: "Prima si raccomanda: 'Mamma, non fare domande', così mi limito a preparare la merenda. Ma di sicuro resto in casa: non lo lascio da solo con un'amica".