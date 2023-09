Gregoraci e la foto al mare: "Lo so mi invidiate", poi si giustifica per evitare critiche

Elisabetta Gregoraci è tornata a Monte Carlo dopo un'estate è passata tra vacanze d'amore e vacanze da mamma. Con il suo compagno Giulio Fratini ha trascorso bellissimi giorni in Grecia e a Capri, ma con l'inizio di settembre, le incombenze da madre e gli impegni di lavoro Elisabetta è tornata a Monaco dove vive insieme a Nathan Falco, il figlio avuto con Flavio Briatore.

E oggi, tra un impegno e un altro Gregoraci si è ritagliata un po' di tempo solo per sé. Elisabetta infatti sui social ha condiviso una foto mentre è al mare, ma a corredo dello scatto aggiunge anche una giustificazione, come a voler mettere le mani avanti per non suscitare critiche. "Sì, lo so, mi state invidiando - ha scritto la conduttrice -. Io oggi ho fatto l'ultimo bagno della stagione in pausa pranzo... Ne avevo bisogno per affrontare la mia super settimana... Grazie". Subito dopo Elisabetta ha condiviso la sua merenda, ovvero dei biscotti con il ripieno di nocciola, anche questi gustati con vista sul mare.

Le parole di Elisabetta non stupiscono poiché lei è sempre molto attenta a non mancare di rispetto ai moltissimi follower che le dimostrano il loro supporto non solo sui social, ma anche durante gli eventi a cui partecipa.