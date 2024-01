Elisabetta Gregoraci pazza di suo figlio Nathan Falco e della sua bellezza: "Quanto ti amo"

Esiste una mamma più innamorata di suo figlio di Elisabetta Gregoraci? Forse sì, forse no. Fatto sta che la conduttrice di origini calabresi è ossessionata dal suo Nathan Falco e da quanto sia diventato bello ora che ha quasi 14 anni ed è un adolescente a tutti gli effetti. Eli, infatti, da sempre mamma apprensiva e innamorata coglie ogni occasione social per mostrare a tutti quanto sia bello suo figlio e quanto lo ami alla follia.

Eli, infatti, ama condividere sui social la sua quotidianità e ancora di più i momenti belli passati insieme al suo Nathan Falco, avuto, quasi 14 anni fa, con il suo ex marito Flavio Briatore. Un rapporto molto bello quello tra i due, molto stretto e molto sentito da Elisabetta che, da buona mamma presente e protettiva, celebra ogni volta che ne ha l'occasione, il suo amore per Nathan e la sua ammirazione per il ragazzo che sta diventando. E l'ultima occasione in cui ha dichiarato il suo amore a Nathan è stata proprio in questi giorni quando la showgirl e conduttrice tv ha preso una foto pubblicata da suo figlio mentre si stava allenando in palestra e l'ha ripostata come storia sul suo profilo Instagram, volendo mostrare a tutti quanto stia diventando bello suo figlio, a oggi 13enne e sempre più uguale a papà Flavio Briatore.

Nathan Falco è sempre stato al centro di numerose polemiche per alcune scelte di suo padre, come quella di farlo lavorare fin da piccolo per prepararlo a diventare l'erede del suo impero imprenditoriale. E se papà Flavio pensa al suo futuro professionale mandandolo nelle scuole più prestigiose come il collegio in Svizzera da 100mila euro all'anno, mamma Eli, invece, continua a vederlo come un bambino e a volerlo coccolare finché può rimarcando, ogni volta, quanto sia innamorata di lui.

"Amore mio, quanto ti amo" ha scritto, infatti, Elisabetta sulla foto di suo figlio Nathan, ormai un teenager, mostrando a tutti quanto sia diventato bello. E come biasimarla.