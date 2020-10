Elisabetta Gregoraci, parla l’ex Francesco Bettuzzi: il retroscena su Flavio Briatore

Dopo le dichiarazioni rilasciate nel programma ‘Live – Non è la d’Urso’, Francesco Bettuzzi è tornato a parlare di Elisabetta Gregoraci e della loro storia d’amore ormai finita, ma - stando alle sue parole - fortemente condizionata dalla presenza dell’ex marito Flavio Briatore durante tutta la sua durata.

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, l’imprenditore ha ribadito di aver conosciuto la showgirl oggi concorrente del GF Vip quando era ancora la signora Briatore e di aver iniziato una relazione con lei solo dopo la fine del suo matrimonio. “Siamo stati insieme per tre anni in gran segreto, ma la presenza dell'ex marito Briatore c'era e la condizionava”, ha affermato Bettuzzi: “Abbiamo fatto una vita low profile e siamo sempre andati in luoghi dove non potessero riconoscerci, ma alla lunga sono diventato insofferente a questa situazione e dopo diverse incomprensioni ci siamo lasciati”.

L’ex di Elisabetta Gregoraci esclude il ritorno di fiamma

Oggi Francesco Bettuzzi parla senza nostalgia di Elisabetta Gregoraci escludendo la possibilità di un ritorno di fiamma: “L’amore tra noi si è esaurito, non potremo più tornare insieme”, ha ammesso l’imprenditore. Un commento, poi, sull’esperienza che la sue ex fidanzata sta vivendo al GF Vip e sulla sintonia nata con il compagno di avventura Pierpaolo Pretelli: “Si merita di essere felice. Certo, forse ci vorrebbe altro per lei, ma se si piacciono, perché no?”.

La storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi

A ‘Live-Non è la d’Urso’ Francesco Bettuzzi ha precisato che la storia d’amore con Elisabetta Gregoraci è ufficialmente cominciata tre anni fa e non prima, come insinuato da qualche voce che faceva riferimento a un tradimento ai danni del marito Flavio Briatore.

“Sono stato fidanzato con lei per tre anni più o meno, tra alti e bassi. Ci siamo conosciuti a una cena a Montecarlo nel 2014. Io allora facevo ancora il pilota di linea, ero sempre in giro per il mondo. Era l'undici aprile, allora era sposata. Eravamo amici, non c'era attrazione tra noi”, ha raccontato Bettuzzi. Successivamente abbiamo lavorato in un'azienda dove io ero socio. Ad inizio 2017 mi chiamò e mi invitò a cena e da lì eravamo già abbastanza in sintonia (…) Lì mi disse che aveva iniziato le carte per la separazione e abbiamo cominciato a frequentarci assiduamente”.