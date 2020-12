Elisabetta Gregoraci, disavventura nella notte: “Grazie ai pompieri che mi hanno aiutata”

Notte movimentata per Elisabetta Gregoraci, protagonista di una disavventura documentata attraverso una diretta social con Francesco Oppini ed Enock Barwuah.

Terminata la puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 18 dicembre che l’ha vista presenziare come ex concorrente, la showgirl è tornata a casa, ma non è riuscita ad aprire la porta dell’appartamento e si è trovata costretta a chiamare in soccorso la sorella Marzia prima, e i vigili del fuoco poi.

Il racconto di Elisabetta Gregoraci: “Sono rimasta fuori casa!”

“Sono fuori da casa mia, non funziona la chiave, sono rimasta fuori, la chiave non gira!”, ha raccontato Elisabetta Gregoraci agli ex compagni del reality e ai follower che assistevano alla diretta social: “Uno show ragazzi, neanche mia sorella riesce ad entrare… Adesso chiamo i pompieri”.

Divertiti e partecipi al disagio della ex compagna di reality, Franceso Oppini ed Enock Barwuah sono stati spettatori delle immagini che mostravano Marzia Gregoraci alle prese con l’apertura della porta di casa che però neppure lei è riuscita ad aprire.

“Sono un danno…” ha commentato ironicamente la showgirl che, alla fine, è riuscita a risolvere il problema grazie all’intervento dei pompieri: “I pompieri mi hanno aiutata ad entrare, grazie infinite”, ha fatto sapere attraverso una storia Instagram che, alle ore 3.45 del mattino, ha mostrato un bicchiere di latte e dei biscotti come ‘premio di consolazione’ di una nottata piuttosto turbolenta….