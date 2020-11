Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, il retroscena bomba: insieme nella villa di Briatore, poi la lite furiosa

Chi entra nella Casa del Gf Vip, si sa, finisce inevitabilmente nell'occhio del ciclone. E tutti i vecchi altarini vengono a galla, a favore di telecamera. E' il caso di Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, che si fingerebbero 'amiche' nonostante nel loro passato ci siano tensioni importanti.

La lite tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi

A riportare il retroscena è il settimanale Chi, nel numero in edicola questa settimana. "Nella Casa - scrive la rivista diretta da Alfonso Signorini, conduttore del reality show - Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci si sono mostrate fin dall'inizio molto amichevoli. Ma che strano: e pensare che Elisabetta, tre anni fa, quando aveva ospitato Giulia in Sardegna a casa di Flavio Briatore, aveva chiuso il suo rapporto con Giulia nel peggiore dei modi dopo una serie di litigi. Tutto dimenticato?".

Nessun commento da Briatore

Che cosa ci facesse Giulia Salemi nella villa di Briatore in terra sarda non è cosa nota, ma di certo c'è che le due ad oggi stanno fingendo serenità. Lo stesso Briatore, al momento, non ha commentato i rumors. Ad ogni modo, tutto sarebbe avvenuto quando Elisabetta era ancora sposata con il manager del Billionaire: i due hanno fatto coppia fino alla fine del 2017 ed hanno un figlio, Nathan Falco. Giulia, all'epoca giovane modella, non aveva ancora acquistato notorietà nel mondo dello spettacolo: di professione influencer, si era parlato di lei per uno spazzo troppo hot sul red carpet del festival di Venezia e, di lì a poco, avrebbe partecipato (per la prima volta) al Gf Vip.