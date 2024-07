Elisabetta Gregoraci, scoppia la passione in mare col compagno Giulio: i paparazzi riprendono tutto

Elisabetta Gregoraci, 44 anni, dopo la vacanza a Capri, ha scelto la Sardegna per proseguire la sua cura del mare, sole e amore. Insieme a lei, a Porto Cervo, Giulio Fratini: i due hanno fatto una gita in gommone all'isola di Motorio.

E lì in mezzo al mare, vestita solo con un copricostume nero traforato, ha improvvisato un ballo che è stato prontamente fotografato dai paparazzi che erano appostati non troppo lontani. E che secondo loro avrebbe mandato "Giulio Fratini in paradiso". In altri scatti la conduttrice è stata fotografata mentre si sedeva scherzosamente sul compagno "colpevole forse di aver fatto un commento piccante e costringendolo a ritrattare". Si trattava di un gioco da innamorati.

Dopo anni in cui Elisabetta e Giulio stavano attentissimi a non farsi fotografare durante effusioni amorose, qualcosa sembrerebbe essere cambiato, almeno stando al servizio di Gente. "Preferisco vivere giorno dopo giorno piuttosto che sbandierare i sentimenti. Giulio mi f stare bene e rispetta la mia vita, i miei spazi. E questo per me è un valore imprescindibile", ha dichiarato Gregoraci a Gente. La conduttrice e l'imprenditore fiorentino, 12 anni più piccolo, sono legati dal 2022.