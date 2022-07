Elisabetta Gregoraci avrebbe un nuovo amore 12 anni più giovane (ed ex di Roberta Morise)

Se qualche tempo fa si lamentava di essere "single perché gli uomini hanno paura delle donne indipendenti", oggi Elisabetta Gregoraci sembrerebbe aver trovato iun ragazzo che non è rimasto intimorito da lei. L'ex moglie di Flavio Briatore, infatti, avrebbe un nuovo amore, un fidanzato 12 anni più giovane di lei che le avrebbe fatto battere il cuore. Di chi si tratta? Di Giulio Fratini, il trentenne che fino a poco fa era legato a un altro volto noto del piccolo schermo, la presentatrice ed ex naufraga Roberta Morise. I due, infatti, sono stati avvistati più volte insieme al Twiga, il locale che Briatore ha insieme a Daniela Santanché a Forte dei Marmi.

Elisabetta e Giulio, infatti, sarebbero frequentatori assidui del posto e sarebbero stati "beccati" in atteggiamenti inqeuivocabili. A rivelarlo è il settimanale Di Più che ha fatto sapere ai fan della showgirl che la donna non sarebbe più "sulla piazza" perché insieme a Fratini con cui avrebbe intrattenuto lunghe chiacchierate sui lettini del locale e sorseggiato drink al tramonto. Quello che poteva sembrare solo un amico della Gregoraci sarebbe, invece, molto di più. I due, infatti, hanno iniziato a seguirsi sui social e Giulio è anche diventato un follower del figlio di Elisabetta, Nathan Falco. Tutte prove a favore di questo nuovo amore.

Adesso si spiega la gelosia di Elisabetta nei confronti di Roberta Morise, gossip spuntat fuori qualche giorno fa e che sembrerebbe nata proprio per questo nuovo flirt tra la conduttrice di Battiti Live e l'ex del volto Rai.

Chi è Giulio Fratini, il nuovo presunto amore della Gregoraci

Nato nel 1992, Giulio Fratini è un trentenne che lavora come manager nell'azienda di famiglia, nota a livello nazionale. Giulio, infatti, ha alle spalle una famiglia importante ed è il figlio di un famosissimo imprenditore di Firenze, Sandro Fratini, figlio a sua volta del fondatore del brand di abbigliamento Rifle. Una particolarità di Giulio è la sua passione per gli orologi che colleziona da sempre. Ne ha circa duemila per un valore totale di circa due milioni di euro.