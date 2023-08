Elisabetta Gregoraci, la dolcissima dedica al figlio Nathan Falco "rovinata" dagli insulti: "È un tamarro"

Elisabetta Gregoraci è innamoratissima di suo figlio Nathan Falco, avuto insieme al suo ex compagno Flavio Briatore, e ogni occasione è buona per mostrare tutto l'amore che ha nei suoi confronti. L'ultima dimostrazione di affetto della conduttrice calabrese a suo figlio 12enne? Una dolcissima dedica pubblicata su Instagram e accompagnata da una carrellata di foto che la ritraggono insieme a lui. Parole tenerissime quelle di Elisabetta che, quando si tratta del suo bambino Nathan, non riesce a trattenersi con le smancerie. Così, spinta dalla voglia di mostrare a tutti quanto sia bello il suo rapporto con il figlio, Eli ha dedicato al piccolo imprenditore parole meravigliose.

"Le risate, le confidenze e le avventure con te sono i migliori regali della mia vita!", una vera e propria dichiarazione d'amore quella della presentatrice di Batitti Live per il figlio che, però, è stata in qualche modo "rovinata" dall'infinità di critiche che, l'erede dell'impero Briatore, ha ricevuto sotto il post della mamma.

Sono tanti, infatti, gli haters che hanno insultato Nathan Falco e preso in giro il suo look "da tamarro" con catena al collo e sguardo fiero. "Che tamarro ma d’altronde la mela non cade mai distante dall’albero" ha commentato qualcuno, "Eleganza zero" ha scritto, invece, qualcun altro e c'è chi ha ironizzato riferendosi alle recenti dichiarazioni di Flavio Briatore sul futuro lavorativo di Nathan: "Ma non doveva fare la gavetta come cameriere?".

Nonostante i commenti negativi, tanti altri hanno saputo apprezzare l'amore di una mamma per il suo bambino e se questa mamma si chiama Elisabetta Gregoraci ed è l'ex di Flavio Briatore, qualche critica ce la si aspetta sempre.