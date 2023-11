Elisabetta Gregoraci, un viaggio da sogno a bordo del jet privato: foto

Un viaggio all'insegna della spensieratezza è quello di cui Elisabetta Gregoraci aveva bisogno dopo queste giornate difficili. Dopo la morte dell'adorata nonna Betta, la showgirl è volata a Dubai per coccolarsi nell'affetto di figlio Nathan Falco, che si trovava qui insieme al padre Flavio Briatore. Ieri sera poi, il ritorno a casa a Montecarlo, dove vive, per tornare alla vita di tutti i giorni. Ma è stato proprio nel viaggio di ritorno che i follower non hanno potuto fare ameno di notare il lusso del "mezzo" su cui Elisabetta ha viaggiato: un jet privato color oro.

Non è la prima volta che la (ex) coppia Gregoraci-Briatore dà sfoggio della propria ricchezza: già qualche settimana fa l'imprenditore piemontese, tra i più prestigiosi d'Italia, aveva mostrato il jet con cui si spostava durante i movimenti di lavoro. E ora a fare lo stesso è l'ex moglie Elisabetta. Il jet della conduttrice è color panna con inserti color oro e legno chiaro. Il sedile è confortevole al punto da poter essere reclinabile in modo da diventare un letto e, nella parte davanti, compare una televisione utilissima per poter ingannare le ore dei viaggi più lunghi. Gregoraci sceglie di guardare la Sirenetta: "Solo io in aereo non dormo?", ha scritto, "Ho visto il film la Sirenetta perché, quando ero piccola, ero convinta di esserlo".

Questa mattina il ritorno a Montercarlo. Ad aspettarla un bel mazzo di rose bianche, forse dono del nuovo fidanzato Giulio Fratini. Intanto il figlio Nathan, che da poco ha cominciato le scuole in Svizzera, è rimasto a Dubai col papà: padre e figlio hanno sfruttato le vacanze autunnali del ragazzo per un breve viaggio da godersi uno accanto all'altro.