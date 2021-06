Elisabetta Gregoraci, sconvolta dal tentato furto, scrive al figlio Nathan: il messaggio nella notte

Il tentato furto subito ieri è un’esperienza che Elisabetta Gregoraci non dimenticherà facilmente. Grande lo spavento provato dalla showgirl che si è ritrovata davanti a un ladro una volta rientrata in casa dopo essere andata a prendere il figlio Nathan Falco a scuola. "Non so con quale freddezza sono riuscita a inseguire il ladro e fare dei video e Nathan ha avuto la prontezza di chiamare subito la polizia", ha raccontato l’ex moglie di Flavio Briatore attraverso una serie di Instgaram Sotries che, nella notte, sono state veicolo per una dolce dedica al suo ometto e al coraggio dimostrato in una circostanza così difficile.

“Giornata pesante per noi… faccio fatica ad addormentarmi.. siamo tutti un po' scombussolati e stiamo un po' così" ha scritto Elisabetta a corredo di una foto che mostra il bambino dormire al suo fianco: "Ma tu finalmente ti sei addormentato..risposa mio piccolo eroe..la tua mamma ti proteggerà sempre con tutte le sue forze e tu sei il mio piccolo eroe. Notte".

Ladro in casa di Elisabetta Gregoraci: il racconto

Il primo incontro con il ladro lo ha avuto la tata che era in casa, aggredita dal malvivente prima che venisse messo in fuga. "Grazie a Dio sta bene, non è successo niente. Nathan ha chiamato la polizia, che è arrivata dopo pochi minuti. Io ho inseguito il ladro urlando, la polizia lo ha catturato", ha raccontato Elisabetta Gregoraci.

“Questa giornata ci ha lasciato un po' scombussolati ma posso raccontarvela con il sorriso perché è tutto passato e stiamo tutti bene. Le cose belle ve le racconterò domani, perché mi devo ancora riprendere", ha aggiunto poi la showgirl che sempre nelle Instagram Stories, ha condiviso una foto di lei insieme al figlio a conclusione di una giornata tanto concitata.