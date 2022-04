Elisabetta Gregoraci alla festa di Briatore col maglione da 2mila euro: le foto

Festa in famiglia per Flavio Briatore che ieri, martedì 12 aprile, ha compiuto 72 anni circondato dagli affetti più cari tra cui la ex moglie Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco. Location per la cena celebrativa il Crazy Pizza Milano, locale della catena di pizzerie del gruppo Billionaire inaugurato di recente nel cuore del capoluogo lombardo. Sui social sono state pubblicate le immagini dell'atmosfera gioiosa che ha segnato la serata, durante la quale non è passato inosservato l'outfit scelto dalla showgirl: un maglione bianco di piume di struzzo dal costo davvero notevole.

2mila e 50 euro, infatti, è il costo del candido capo sfoggiato da Elisabetta Gregoraci: la preziosa maglia griffata Ermanno Scervino è descritta dal sito come caratterizzata dalla linea oversize, lavorata da trecce verticali alternate e ricoperta da leggere piume di struzzo. A completare il look, shorts bianchi per un total white che ha evidenziato il fascino ormai noto della 42enne sorridente per l'occasione che ha confermato gli ottimi rapporti con l'ex marito, padre del suo adorato Nathan.