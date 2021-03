Elisabetta Gregoraci piange la mamma scomparsa: "Un dolore impossibile da colmare"

Certe ferite sono impossibili da rimarginare. Lo sa bene Elisabetta Gregoraci, che oggi ha condiviso su Instagram un post in ricordo della mamma Melina, scomparsa nel 2011 a causa di un tumore al seno. Occasione del ricordo è una data speciale: oggi sarebbe stato il compleanno della donna.

"Buon compleanno mamma. Oggi e? il tuo compleanno, la tua festa", scrive Elisabetta, mettendo a corredo. Mi manchi molto, moltissimo e non c’e? giorno e istante che io non ti pensi, sei sempre con me e dentro di me. Devo essere sincera, tutte le volte che sento la parola mamma non riesco a trattenere le lacrime e la mia immensa tristezza. Il tempo aiuta, aiuta a convivere con questo immenso dolore ma il vuoto che hai lasciato e’ impossibile da colmare. Ti amo mamma, auguri dalla tua Eli".

Un calvario durato anni, quello della mamma di Gregoraci, poi la morte nel 2011. Il tumore al seno non ha lasciato scampo alla donna. E la showgirl, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ne parla ancora a fatica. "Mia mamma Melina, che aveva sei figli, si è ammalata al seno molto giovane - ha raccontato in passato - Ha subito molte terapie e operazioni. Io ho vagato per anni tra gli ospedali. Alla fine, parlando coi medici, ho capito quanto siano importanti le nuove cure con le staminali". Da allora Elisabetta non ha mai smesso di sensibilizzare il pubblico sull'importanza della ricerca contro il cancro, tanto da invitare tutte le donne a conservare le cellule del cordone ombelicale: "Conservatele per la vostra famiglia o donatele a una bio-banca. Un domani potrebbero essere utili per curare malattie gravi. Conservarle per la cura di sé o della propria famiglia costa circa 3 mila euro. Mentre io vorrei che in Italia fosse un servizio gratuito per tutti".