Elisabetta Gregoraci piange mamma Melina: la toccante dedica nell’anniversario della sua scomparsa

In più occasioni Elisabetta Gregoraci ha condiviso il ricordo dell’adorata mamma Melina, scomparsa nel 2011 a causa di un tumore al seno. Il dolore per la sua mancanza è presente in ogni momento della sua vita, ma ci sono giorni in cui si fa più acuto, rinnovato da una nostalgia che oggi, 29 giugno, raggiunge il suo culmine quale anniversario della morte.

Poco fa, per lei, la toccante dedica: "Odio questo giorno maledetto che ti ha portato via da me. Odio questo numero. Ovunque tu sia, sappi che mi manchi. Sempre tanto, ogni giorno di più. Ti amo, mamma", ha scritto la showgirl nelle sue Instagram Stories, a corredo di una foto che la ritrae sorridente con la signora Melina, ricordata nel decennale della sua scomparsa anche dalla sorella Marzia. "Manchi mamma, ma sono sicura che tu stai bene e vegli su di noi. 10 anni senza te ma sempre con te", ha scritto la donna a corredo di una foto della madre, commentata dalla stessa Elisabetta con il pensiero: "Sempre con noi".

Elisabetta Gregoraci ricorda la mamma Melina

Un calvario durato anni, quello della mamma di Elisabetta Gregoraci, poi la morte nel 2011, appena un anno dopo la nascita del nipotino Nathan Falco, nato dall’amore della figlia per Flavio Briatore.

"Mia mamma Melina, che aveva sei figli, si è ammalata al seno molto giovane - ha raccontato in passato la showgirl - Ha subito molte terapie e operazioni. Io ho vagato per anni tra gli ospedali. Alla fine, parlando coi medici, ho capito quanto siano importanti le nuove cure con le staminali". Da allora Elisabetta non ha mai smesso di sensibilizzare il pubblico sull'importanza della ricerca contro il cancro, tanto da invitare tutte le donne a conservare le cellule del cordone ombelicale: "Conservatele per la vostra famiglia o donatele a una bio-banca. Un domani potrebbero essere utili per curare malattie gravi. Conservarle per la cura di sé o della propria famiglia costa circa 3 mila euro. Mentre io vorrei che in Italia fosse un servizio gratuito per tutti".