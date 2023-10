Elisabetta Gregoraci si emozione a non trattiene le lacrime: "Grazie per tutto l'amore"

Il 28 ottobre è morta l'adorata nonna di Elisabetta Gregoraci. Una notizia difficile da superare per la conduttrice e la sua famiglia che nella nonna Betta, diminutivo di Elisabetta, trovava il suo punto di riferimento. Il 25 agosto la signora aveva festeggiato, con una bella festa in famiglia, i suoi 102 anni. Elisabetta ovviamente era presente e aveva anche aiutato a organizzare la festa a Soverato, la sua città d'origine, in provincia di Catanzaro.

Dopo alcuni giorni di silenzio social, Elisabetta ha voluto parlare ai suoi moltissimi fan per ringraziarli del supporto emotivo che lei e i suoi familiari hanno ricevuto: "Ciao, volevo salutarvi sono un po' di giorni che non mi sentivate... Come la maggior parte di voi sa ho passato dei gironi in cui ero veramente molto triste, ma faccio questo messaggio per ringraziarvi perché sono stata inondata di messaggi d'amore e di persone che mi hanno fatto sentire la loro vicinanza, mi sono sentita veramente coccolata in un momento così triste per me e la mia famiglia". "Però non è così scontato che accada questo - sottolinea Gregoraci - e ci sono state anche delle persone che sono un po' distanti da me che mi hanno dimostrato la loro vicinanza e mi hanno fatto sentire la loro presenza e calore".

Adesso Gregoraci si trova a Dubai, dove si trova il figlio Nathan Falco con Flavio Briatore, i due hanno anche fatto un giro sui quad nel deserto, così da non trascorrere questi giorni così da sola: "Adesso ho raggiunto Nathan perché c'è il break dalla scuola per passare qualche giorno con lui e poi tornare a casa. Da parte mia e della mia famiglia vi volevamo ringraziare di cuore e la nonna sarà felice".