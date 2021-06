Sul palco arriva Mr Rain, presunto flirt di Elisabetta Gregoraci: la reazione di lei stupisce tutti

Nel lungo corteo di flirt attribuiti in questi mesi ad Elisabetta Gregoraci, c'è anche il nome di Mr Rain, rapper e produttore discografico. Una "ship" (così viene chiamato oggi il tifo affinché si crei una coppia nel mondo dello spettacolo, ndr), che però ha presto trovato smentita da parte della showgirl calabrese ma che ha fatto molto parlare il pubblico. Ed è per questo che, quando ieri il cantante è stato chiamato a cantare sul palco di Battiti Live, la kermesse condotta dall'ex signora Briatore, tutti gli occhi erano su di lei e su una possibile reazione. Che, di fatto, non ha deluso le aspettative.

La reazione di Elisabetta

Dopo aver invitato Mr Rain sul palco, Elisabetta ha messo subito le mani avanti rompendo ogni imbarazzo. "C’era stato un po’ di gossip tempo fa", ha esordito il co-conduttore Alan Palmieri", suscitando una reazione di Eli. "Sì, ma poverino! - ha dichiarato Gregoraci col sorriso sulle labbra - Visto che hai tirato fuori questa cosa, diciamola: io sono una sua fan ed amo le sue canzoni. Io ho solo detto questo all’interno del GF ma è successa l’apoteosi, mi dispiace per lui".

Cosa si è raccontato su Elisabetta e Mr Rain

Nulla di fatto, insomma, circa la possibilità che i due abbiano avuto una love story. Il pettegolezzo era nato quando, in inverno, Elisabetta si trovava all'interno della Casa del Grande Fratello Vip come concorrente e, all'improvviso, arrivò una aereo con uno striscione munito di una dedica per lei: la scritta era proprio una frase di una canzone del rapper, all'anagrafe Mattia Balardi, classe 1991. In realtà - si scoprì poi successivamente - lo spasimante non era il trapper, bensì il pilota Stefano Coletti a cui Elisabetta dedicava i celeberrimi colpetti sul petto in segno di (segreto) saluto.