Elisabetta Gregoraci, le tenere foto con il figlio Nathan Falco: "La mia persona preferita"

Solo pochi giorni fa Nathan Falco Briatore era stato tirato in ballo da suo padre in una polemica sui figli dei falegnami e muratori. Briatore, infatti, giudicava negativamente la scelta degli artigiani di mandare i propri figli all'università e non insegnare loro il proprio mestiere, cosa che Flavio Briatore, al contrario, ha fatto alla perfezione con suo figlio facendolo diventare CEO all'età di 12 anni. "Mio figlio non andrà all'università" diceva Briatore ma Nathan Falco, a oggi 13enne, cosa ne penserà di tutto ciò?

Per ora, il ragazzo non ha commentato la vicenda anche se, molto probabilmente, la penserà come suo papà dato che di recente aveva ammesso di voler seguire le orme di suo padre diventando imprenditore. E nell'attesa, Nathan si gode un po' di giornate di mare insieme a sua mamma Elisabetta Gregoraci, innamoratissima di lui. La conduttrice di Battiti Live, infatti, ha pubblicato su Instagram dei tenerissimi scatti al mare insieme a suo figlio mostrando quanto i due siano legati da un bellissimo rapporto e sottolineando come Nathan Falco sia la sua "persona preferita" al mondo.

Elisabetta, infatti, si è mostrata mentre giocava sulla sabbia, tra rincorse, coccole e tante risate insieme al figlio appena adolescente e ha voluto anche ricordare i tempi andati mostrando uno scatto di lei e suo figlio Nathan al mare, quando lui era solo un neonato mettendolo a confronto con loro due adesso che lei ha 43 anni e lui 13.

Un quadretto familiare dolcissimo e un bellissimo rapporto mamma-figlio che neanche il divorzio con Flavio Briatore è riuscito a intaccare. Ma cosa accadrà non appena Nathan crescerà ancora un po' e inizierà a distaccarsi dalla mamma? Staremo a vedere ma una cosa è certa, Elisabetta Gregoraci sarà sempre presente nella vita di suo figlio.