Elisabetta Gregoraci a New York col figlio, tra hotel di lusso e gite sul fiume

La Grande Mela conquista i vip di casa nostra. Dopo il conduttore Stefano De Martino, anche Elisabetta Gregoraci si reca a New York per un viaggio "a due" insieme al figlio Nathan Falco, avuto dall'ex marito Flavio Briatore. A condividere le foto sul suo account ufficiale di Instagram è la stessa conduttrice, tra hotel di lusso e gite sull'Hudson.

Quarantadue anni ed ex moglie di uno degli imprenditori più importanti d'Italia, Gregoraci alloggia al Plaza, di certo uno degli alberghi più prestigiosi della città: ubicato al 5th Avenue di Central Park, qui una stanza viene almeno mille euro a notte. Con lei Nathan, appunto, che oggi ha dodici anni e che accompagna volentieri mamma a visitare i nodi turistici più famosi, da Times Square al ponte di Brooklyn. Non è chiaro se con i due c'è anche qualcun'altro, magari il nuovo compagno di Elisabetta, che molti indicano nell'imprenditore Giulio Fratini. Quel che è certo è che i rapporti con Briatore sono più sereni che mai, come raccontano gli ultimi avvistamenti insieme, ma che il manager non è volato oltreoceano, visto che in questi giorni si trova in Qatar per ragioni professionali. Resta insomma da capire chi è che scatta le tenere foto di mamma Elisabetta e del suo adorato Falco.