"Torna a lavorare. Ah già, non hai mai lavorato": Elisabetta Gregoraci replica alla pungente critica

"Sound of Sunshine" è la didascalia di una delle ultime foto postate da Elisabetta Gregoraci. Occhiali da sole a forma di cuore, bikini giallo e grattacieli di Dubai sullo sfondo sono i dettagli di un'immagine che, come spesso accade quando si tratta della conduttrice, ha raggiunto migliaia di follower pronti a dimostrarle la loro attenzione con like e commenti entusiasti. "Semplicemente splendente" scrive qualcuno; "Sempre così sorridente" aggiunge qualcun altro, parte della folta schiera di fan tra cui emerge anche la sorella: "Ma quanto è bella la mia Sister?!?" scrive infatti Marzia Gregoraci parlando del fascino della sua Elisabetta.

Nel coro unanime di complimenti, tuttavia, è emersa una critica a cui la diretta interessata ha voluto replicare in modo schietto. "Ma torna a lavorare. Ah già non hai mai lavorato" il commento scritto da un utente, destinatario della risposta di Elisabetta per nulla intenzionata ad ignorare la pungente considerazione. "Zio lavoro da quando ho 17 anni, ti è sfuggito qualcosa... Comunque anche per questo 2023 ti consiglio Gaviscon 2 volte al giorno per almeno 1 mese, funziona" è stato il consiglio di Gregoraci al mittente della provocatoria considerazione, invitato ad assumere un medicinale noto per alleviare i disturbi come bruciore di stomaco. Chiaro l'ironico riferimento al prodotto che metaforicamente allevierebbe l'invidia notata nell'osservazione, contestata dai tanti che hanno preso le difese di Elisabetta.

Elisabetta Gregoraci innamorata

Proprio a Dubai Elisabetta Gregoraci ha deciso di presentare ufficialmente per la prima volta il fidanzato Giulio Fratini che aveva trascorso con lei qualche giorno a Cortina a fine anno. Facendogli fare capolino in una delle sue ultime stories Instagram, Elisabetta ha confermato così, ancora una volta, di stare vivendo un momento di grande serenità e di voler fare le cose lentamente e seriamente con l'imprenditore, il primo uomo al suo fianco dopo Flavio Briatore, padre del figlio Nathan Falco con cui i rapporti sono e restano ottimi.