Elisabetta Gregoraci in auto con il padre per il 102esimo compleanno della nonna: la foto

Elisabetta Gregoraci torna in famiglia. Dopo aver trascorso le ferie estive tra Grecia, Capri e Sicilia adesso si trova in Calabria, la sua regione. L'occasione della reunion e del ritornare alla sua terra è legata ad un anniversario importante: il compleanno della nonna sua omonima. Nonna Elisabetta, ovvero la mamma di Mario, padre di Greograci, oggi, 24 agosto festeggia 102 anni e per l'occasione sarà organizzata una grande festa.

Elisabetta, che si trovava in Sicilia con il fidanzato Giulio Fratini, ha condiviso una foto in cui si trovava in auto con il padre: direzione Soverato. Se Fratini sarà presente al party al momento non è dato saperlo, forse lo scopriremo tramite le storie Instagram dei due...

"Bacioni da me e dal mio papino... Dobbiamo ultimare le cose per la festa di questa sera. Ps sonno ne abbiamo? Assai", ha scritto Gregoraci a corredo della foto. Chissà cosa avranno in mente per la serata, di sicuro non potrà mancare una grande e dolcissima torta di compleanno.

Intanto Nathan Falco si trova a Monaco, chissà se il figlio di Elisabetta raggiungerà la Calabria per festeggiare la bisnonna... Intanto tra le storie Instagram Gregoraci ha condiviso alcuni ricordi dei passati compleanni con l'amata nonna.