Elisabetta Gregoraci innamorata a Dubai, presenta (a tutti) il suo nuovo uomo. Il primo dopo Briatore

Non sono solo gli occhiali da sole di Elisabetta Gregoraci a essere forma di cuoricino ma i suoi stessi occhi. Lo si percepisce da quel sorriso sereno, felice e innamoratissimo che ha sul volto mentre presenta, a tutti i suoi fan, il suo nuovo fidanzato mostrando il suo volto sui social per la prima volta in un video. Che Elisabetta fosse innamorata e in una nuova relazione con Giulio Fratini, primo nuovo fidanzato dopo Flavio Briatore, lo sapevamo da un po', ma che lo fosse così tanto, come dimostra quello sguardo incantato nele sue ultime storie Instagram, non pensavamo.

Dopo un lungo periodo da single, infatti, Elisabetta, a 42 anni è tornata a riscoprire tutto il bello dell'amore e di quelle fasi iniziali di una relazione da farfalle nello stomaco, occhi (appunto) a cuoricino ed entusiasmo che sembra non finire mai. Attualmente a Dubai, dove sta vivendo una vacanza da sogno con la sua nuova fiamma, la mamma di Nathan Falco ha deciso di condividere con i suoi followers tutta la sua gioia e ha presentato loro il suo Giulio, facendogli fare capolino in una delle sue ultime stories Instagram mentre, felici, si stavano godendo una giornata di relax in spiaggia.

Elisabetta, così, ha confermato, ancora una volta, di stare vivendo un momento di grande serenità e di voler fare le cose lentamente e seriamente con Fratini, ex fidanzato di Roberta Morise e Raffaella Fico. Sarà una nuova grande storia d'amore? Non possiamo che augurarglielo e staremo a vedere se il tempo parlerà di rose o di spine.