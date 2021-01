Elisabetta Gregoraci: "Un polipo all'utero dopo il Grande Fratello"

La conduttrice lo racconta in occasione di un'intervista a Verissimo rilasciata in coppia con la sorella Marzia

“Il ginecologo, grazie ad una visita di controllo, mi ha detto che dovevo fare il giorno dopo un intervento per togliere subito un piccolo polipo all’utero”. Elisabetta Gregoraci, ospite con la sorella Marzia a Verissimo, racconta per la prima volta il problema di salute che l’ha colpita qualche settimana fa: la showgirl si è operata subito dopo esser uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, che ha abbandonato poco prima di Natale per nostalgia del figlio Nathan Falco, avuto 10 anni fa dall'ex marito Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci e l'operazione all'utero: "Mi sono spaventata ripensando alla scomparsa di mia mamma"

A Silvia Toffanin confida: “Lì per lì mi sono spaventata, ricordando il percorso di malattia di mia mamma (scomparsa nel 2011 a causa di un tumore ndr), ma il ginecologo mi ha tranquillizzato. Fortunatamente sto molto bene” e aggiunge “L’ho voluto raccontare per ricordare che la prevenzione è importantissima”.

Il rapporto con la sorella Marzia

E' la prima volta che Elisabetta e Marzia si trovano in tv per un'intervista di coppia. Legatissime, le due hanno trascorso insieme i giorni subito successivi all'uscita di lei dal Gf Vip, tanto che è stata proprio la sorella minore ad organizzarle una splendida sorpresa al suo rientro. Appena possono, le due si ritagliano splendide vacanze in giro per il mondo, e in particolare a Dubai, dove Elisabetta si è di recente recata proprio insieme al figlio e all'ex marito Flavio.

Sul conto di Marzia ha indagato anche il settimanale Oggi, che in passato ha rivelato come le due condividessero la stessa ambizione di fare tv, tanto che Marzia avrebbe provato a lavorare con il giornalista Emilio Fede. Oggi la sorella minore di Elisabetta è una splendida mamma di due bambini: Ginevra e Gabriel, sempre coccolatissimi dalla zia Elisabetta. Ulteriori dettagli sul loro rapporto saranno rivelati proprio nel corso del colloquio con Silvia Toffanin a Verissimo.