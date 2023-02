Elisabetta Gregoraci innamoratissima, fuga romantica a Parigi con Giulio Fratini, le foto

Elisabetta Gregoraci? Non potrebbe essere più felice dell'idillio d'amore che sta vivendo con il suo nuovo fidanzato Giulio Fratini che, da qualche tempo, le ha fatto tornare le farfalle nello stomaco. A 43 anni, con un figlio cresciuto e un ex marito con cui ha ancora un bellissimo rapporto, Elisabetta non vede l'ora di gridare il suo amore, di esprimerlo, di assaporarlo senza più paure e, soprattutto, di farlo sotto la luce del sole. E il cielo sotto il quale ha scelto di vivere tutte queste emozioni è quello di Parigi. Elisabetta, infatti, è volata nella città più romantica del mondo insieme al suo fidanzato in occasione della festa degli innamorati che ha deciso di festeggiare con un lungo weekend parigino.

Tra cenette a lume di candela, passeggiate romantiche, baci appassionati e tour delle bellezze storico-artistiche della città, Elisabetta si è concessa un po' di relax ma, soprattutto, un momento tutto per sé per godere dei piaceri di un amore appena nato quando gli occhi brillano e il cuore batte all'impazzata. Così, insieme al suo Giulio, Elisabetta è apparsa più estasiata che mai con tanto di occhiali a cuoricino sugli occhi, quasi a voler rendere ancora più palese il suo stato d'animo di donna felice e innamorata.

E se sui social è ancora un po' timida nel mostrarsi insieme a Giulio, non c'è bisogno di tanto sforzo per capire che la mamma di Nathan Falco è al settimo cielo in questo nuovo amore che le sta colorando le giornate di una luce nuova che, dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore, sembrava aver perso. Ora, però, Eli è rinata e vuole godersi ogni istante di questa ritrovata felicità. E chissà cosa riceverà in regalo, domani, per la festa degli innamorati. Non ci resta che seguirla sui social per scoprirlo.