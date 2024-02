Gregoraci e Pretelli si rivedono a La Vita in Diretta dopo il flirt: la scena è imbarazzante (video)

Era il 2020 quando Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci furono protagonisti del gossip che raccontò il loro flirt nato nella casa del Grande Fratello Vip e proseguito a suon di baci e promesse scambiati davanti alle telecamere. Dopo l'esperienza del reality la loro intesa svanì piano piano fino a scomparire del tutto: oggi lui è felicemente impegnato con Giulia Salemi, conosciuta nella stessa esperienza televisiva, mentre lei è fidanzata con Giulio Fratini, ma l'incontro avvenuto a distanza di tempo in diretta su Rai 1 non è stato comunque privo di un certo disagio.

L'occasione è stato il collegamento dell'ex gieffino con il programma di Rai1 La Vita in Diretta per il quale è inviato in occasione del Festival di Sanremo. In studio con Alberto Matano c'era proprio la showgirl e conduttrice che si è trovata così a salutare Pretelli. "Per un caso, tra i miei ospiti, c'è anche una persona che tu conosci, Elisabetta Gregoraci. Questa diciamo è una reunion a distanza" ha esordito Matano rivolgendosi al suo inviato: "Ciao Elisabetta, ciao a tutti", ha risposto lui con un leggero imbarazzo nascosto da un sorriso. Stessa reazione da parte di Gregoraci che gli ha rivolto un "ciao" altrettanto impacciato. La tensione è stata palesata dalle opinioniste presenti in studio: "Giulia (Salemi, ndr) si arrabbia" ha detto qualcuno; "C'è dell'imbarazzo nell'aria", ha aggiunto Matano prima di voltare decisamente pagina.