"Tu a Dubai, noi chiusi per covid", ed Elisabetta Gregoraci sbotta ad una donna

Le foto di Elisabetta Gregoraci finiscono nel mirino degli haters. Nei giorni scorsi la showgirl calabrese si è immortalata a Dubai ed oggi alcuni follower l'hanno prontamente criticata per aver sfoggiato le sue vacanze nelle stesse ore in cui l'Italia è costretta alla zona rossa a causa dell'emergenza coronavirus. Critiche che hanno trovato immediata replica da parte dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Polemiche per Elisabetta Gregoraci a Dubai

Elisabetta si trova nella capitale degli Emirati Arabi insieme al figlio Nathan Falco. Qui ha passato una splendida serata al Billionaire, locale di proprietà dell'ex marito Flavio Briatore, per poi alloggiare in una lussuosa location con piscina. E le polemiche non si sono fatte attendere. "Ecco un'altra a Dubai... e noi chiusi nelle regioni per il covid", scrive una donna su Instagram tra i commenti. Commento che trova pronta risposta da parte di una sostenitrice di Elisabetta: "Gli aerei partono lo stesso, fa il il tampone all'andata e al ritorno, finiamola di dire cazzate". E Gregoraci quota: "Non ci arrivano".

"Pierpaolo non ti ci poteva portare, il vecchio sì"

Ma gli attacchi non si fermano qui. Un'altra donna scrive: "Pierpaolo non ti poteva portare a Dubai, il vecchio si", digita in riferimento alla complicità (mai sfociata in amore) instaurata tra Elisabetta e Pierpaolo Petrelli nella Casa del Grande Fratello Vip). Secca la risposta della conduttrice: "Grazie a Dio posso andarci da sola". Poi un'offesa: "Rimani là che è meglio. Ieri è stato bello non vedere quel sorriso finto appena ti inquadrano", scrive un altro follower in riferimento alla mancata presenza di Elisabetta ieri nello studio del reality show di Canale 5. "Puoi sempre cambiare canale", la replica (l'ennesima).