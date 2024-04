Elisabetta Gregoraci ancora "provata" dalla paura per Briatore ricorda la nonna: le dolcissime parole

Elisabetta Gregoraci ha affrontato delle settimane complicate. La scoperta del tumore, anche se benigno, e poi l'operazione a cui è stato sottoposto Flavio Briatore hanno fermato il tempo. Una situazione non facile da spiegare al figlio, Nathan Falco, che proprio in quei giorni ha compiuto 14 anni. Preoccupazione, ansia e tanta paura. Ora il peggio è passato, Briatore sta bene e lo ha detto lui stesso in un video pubblicato su Instagram e in una lunga intervista in cui ha parlato del figlio e di Gregoraci.

Anche oggi, 2 aprile, però per Gregoraci non è un giorno facile. Oggi ricorre il compleanno della sua amata nonna Angela, morta ormai molti anni fa. "Buon compleanno alla mia nonnina Angela... Anche lei andata via troppo presto... Quanto mi manchi... La tua pelle morbidissima, gli arancini e il ragù più buono del mondo. Dai un bacio alla mamma e mi raccomando festeggiate", con queste parole la conduttrice ha ricordato la dolce nonnina. Una tristezza che si aggiunge alle numerose preoccupazioni ha sottolineato Elisabetta in un'altra storia: "Buongiorno, un po' provata sono pronta ad affrontare questa giornata... Dovrò fare tantissime cose.. Spero in cuor mio di riuscire a fare tutto. Vi bacio".