Elisabetta Gregoraci con il figlio il primo giorno di scuola (che costa 30mila euro l'anno)

Vacanze finite per Nathan Falco, il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Il dodicenne, ormai diventato un piccolo uomo, ha ricominciato oggi la scuola e per l'occasione la mamma lo ha accompagnato, come ogni anno, non riuscendo a trattenere l'emozione.

Il primo giorno di scuola dei propri figli ha un sapore speciale per ogni madre, come spiega la showgirl su Instagram, dove condivide alcune foto della mattinata: "E' giunto il momento di tornare a scuola, oggi primo giorno per Nathan Falco. E' sempre un'emozione per me accompagnarlo in questa occasione così speciale". Poi si rivolge direttamente a lui: "Nathan ti auguro un anno pieno di successi, di dedizione e di impegno. Imparare a crescere è una cosa bellissima e vedere come ogni giorno lavori per raggiungere i tuoi obiettivi mi rende una mamma fiera ed orgogliosa".

Nathan Falco frequenta a Monte Carlo - dove vive insieme ai genitori - uno dei migliori istituti europei, The International School of Monaco. La retta va dai 10mila ai 30mila euro l'anno e accoglie studenti dai 3 ai 18 anni. Il secondogenito di Briatore dovrebbe frequentare questa scuola per un altro paio d'anni, prima di andare a studiare in un collegio in Svizzera. Questo, almeno, è il desiderio del papà, che sogna di lasciargli appena possibile le sue imprese.

Le foto pubblicate su Instagram da Elisabetta Gregoraci