Incontrano Elisabetta Gregoraci in giro per il paese: stupiti della sua reazione

Impossibile non notarla. Vestita di un elegante abito bianco in giro per il centro di Noto, in provincia di Siracusa, Elisabetta Gregoraci è stata fermata da alcuni passanti che le hanno chiesto qualche foto ricordo. Bellissima nel suo vestito attillatissimo, con décolleté generoso e lunghi capelli sciolti, la showgirl si trovava nel paese siciliano, noto per le sue meraviglie d'architettura barocca, insieme al nuovo fidanzato Giulio Fratini. A raccontarlo sono proprio i presenti che, incuriositi, si sono avvicinati e le hanno domandato se fosse possibile scattare un selfie insieme. La reazione della conduttrice, ex moglie del manager Flavio Briatore, li ha lasciati stupiti.

A raccontare l'aneddoto è Deianira Marzano, esperta di gossip, che è stata contattata proprio dai turisti presenti nella cittadina. "Elisabetta Gregoraci è con il nuovo fidanzato a Noto", le hanno scritto, "ed è molto gentile con tutti", hanno proseguito piacevolmente stupiti. A corredo della loro segnalazione, è stato inviato anche un video. Nelle immagini, Elisabetta si mette in posa per scattare qualche foto insieme a grandi e piccini, mentre i clienti dei bar intorno non possono fare a meno di sbirciare. Fa lo stesso anche Giulio, classe 1992, ovvero 12 anni più giovane della fidanzata, di professione amministratore delegato della holding Belvedere Angelico (un'azienda che opera nel settore immobiliare, specializzata in hotel ed energie rinnovabili, ndr). La loro è stata quest'anno un'estate d'amore, fatta di fughe al mare, tra la Grecia e il Sud Italia, ma anche un'estate in cui il loro sogno d'amore, a lungo tenuto riservato, è stato finalmente celebrato anche dal pubblico.