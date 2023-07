Elisabetta Gregoraci sommersa d'amore: il video della proposta di matrimonio e della sorpresa dei fan

Elisabetta Gregoraci è molto amata, ha moltissimi fan e alcuni di questi hanno voluto ricordarglielo in occasione del concerto di Battiti Live a Gallipoli. La conduttrice al suo arrivo è stata accolta da una folla che l'ha applaudita e la felicità per la presenza di Gregoraci non ha poi accennato a diminuire: durante lo show un ragazzo tra il pubblico ha mostrato il suo telefono mentre scorreva sullo schermo la domanda "Mi sposi?". Oltre a questa dichiarazione d'amore, o meglio di questa proposta di matrimonio che è però rimasta senza risposta, Elisabetta ha ricevuto uno striscione e un pacco regalo.

Nelle sue storie Instagram Elisabetta ha infatti pubblicato quello che alcuni suoi fan avevano organizzato per lei: su un telo la scritta "Elisabetta Gregoraci sei tutte le emozioni che ci portiamo nel cuore. Grazie di tutto" e di fianco una grande scatola bianca con fiocco rosso che all'interno conteneva palloncini, anche a forma di cuore, e moltissime foto attaccate ai lati interni della scatola. Elisabetta un po' emozionata ha commentato così la magica serata che ha vissuto: "Ce sorpresa. Non ho parole per il vostro affetto. Grazie, grazie, grazie".

