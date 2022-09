Elisabetta Gregoraci in reggiseno di pizzo a Venezia: l'arrivo in Laguna è esplosivo

Non è certo passata inosservata a Venezia Elisabetta Gregoraci, che stamattina è sbarcata in Laguna con una mise a dir poco esplosiva. Completo nero di pizzo, pantalone e giacca, e reggiseno abbinato. Rigorosamente in bella vista.

La showgirl ha scelto un abito firmato Ermanno Scervino per sfilare davanti ai fotografi e ai tanti curiosi appostati in questi giorni al molo dell'Hotel Excelsior per vedere le star di turno, lasciando aperta la giacca del tailleur e regalando così un 'panorama mozzafiato'. Elisabetta, raggiante e totalmente a suo agio, si è concessa a lungo ai flash e al pubblico, dispensando saluti e baci tirati con la mano.

Un look "decisamente azzardato" secondo molti, da più di qualcuno definito "fuori luogo" considerando l'orario e la situazione per cui tanti ospiti della kermesse cinematografica optano per un abbigliamento casual. "Se arriva così al molo, come si presenta sul red carpet?" ci si domanda sui social, mentre l'attesa per vederla sul tappeto rosso - se questi sono i presupposti - si fa sempre più spasmodica. Ma c'è anche chi apprezza: "La più bella in una delle città più belle del mondo".

Un nuovo amore per Elisabetta Gregoraci?

A Venezia Elisabetta Gregoraci è arrivata da sola, ma da settimane si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero un nuovo compagno accanto a lei. Si è fatto il nome di Giulio Fratini, ex fidanzato di Roberta Morise, rampollo di una nota famiglia toscana e manager delle loro attività (12 anni in meno di lei), ma a smentire è stato l'ex marito della showgirl, Flavio Briatore, che ha replicato con un secco: "Non credo proprio".

