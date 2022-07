Elisabetta Gregoraci gelosa di Roberta Morise: cosa c'è dietro

Ci sarebbe della gelosia tra Elisabetta Gregoraci e Roberta Morise scaturita dal fatto che la presentatrice di Battiti Live non avrebbe apprezzato la presenza della conduttrice Rai al Twiga, il locale di proprietà di Flavio Briatore e Daniela Santanché. A lanciare il gossip è stata Dagospia che ha puntato i riflettori sulla presunta antipatia (e rivalità?) tra le due donne calabresi che sarebbe scaturita da una foto che la Morise si è fatta insieme a Daniela Santanché proprio al Twiga di Forte dei Marmi e che avrebbe mandato su tutte le furie l'ex moglie di Briatore e mamma di Nathan Falco. La senatrice, infatti, aveva pubblicato di recente, sul suo profilo Instagram, uno scatto al Twiga con Roberta Morise, definendola "amica" e a quanto si vocifera la Gregoraci non avrebbe apprezzato molto la presenza della conterranea al locale del suo ex. Sarà invidia? Sarà che Elisabetta prova ancora qualcosa per Briatore e pensa che la Morise potrebbe prendere il suo posto?

Non è la prima volta che si parla del fatto che la Gregoraci potrebbe provare ancora qualcosa nei confronti di Flavio Briatore con cui, 11 anni fa, ha avuto un figlio, Nathan Falco. Era solo un anno fa quando Elisabetta attaccava, dietro le quinte di Scherzi a Parte, l'ex spadaccina Antonella Fiordelisi per alcuni like che aveva ricevuto da Briatore sui social che non sarebbero piaciuti per niente alla sua ex.

Elisabetta Gregoraci e Roberta Morise: c'è rivalità?

Il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Roberta Morise finisce al centro del gossip solo oggi ma fino ad ora non era mai stato definito "conflittuale". Le due sono entrambe originarie della Calabria, si assomigliano tantissimo e fanno lo stesso mestiere, quello di conduttrici TV. Una di 42 anni, l'altra di 36, Elisabetta e Roberta non hanno mai avuto modo di lavorare insieme anche se, qualche anno fa, sono state testimonial insieme di una fiera di wedding. Se la Gregoraci è attualmente single, la Morise, che dopo l'Isola dei Famosi è tornata in Rai con un programma tutto suo, Camper, è legata, da circa un anno, a Giulio Fratini, imprenditore che aveva avuto in precedenza una relazione con Raffaella Fico. Quello della rivalità tra le due è solo gossip o, in fondo, c'è qualcosa di vero?