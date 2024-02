Serenata a sorpresa per Elisabetta Gregoraci a Napoli: il video e la reazione di lei

Elisabetta Gregoraci ha iniziato un nuovo progetto lavorativo con la Rai: è una delle conduttrici, insieme a Gigi e Ross, di Mad in Italy nuovo format comico di Rai2 che viene realizzato negli studi napoletani della tv di stato. E proprio di questi viaggi nel capoluogo campano la conduttrice pubblica storie e post su Instagram.

In un post, di circa una settimana fa, tra selfie e foto del paesaggio ecco che compare un breve filmato di un momento tanto magico quanto emozionante. Elisabetta, che è molto amata infatti è tra i vip italiani con il maggior numero di pagine fandom, è stata omaggiata di una serenata. Un cantante, accompagnato da un chitarrista, le ha cantato "Tu si 'na cosa grande" di Domenico Modugno. Nel filmato si vede Gregoraci ascoltare con piacere la serenata che i due le stavano dedicando. Un momento sicuramente indimenticabile e che per fortuna è stato filmato dalla persona, forse un assistente della conduttrice, che si trovava con lei al tavolo. E proprio quel post con tanto di serenata è stato apprezzato sia da Flavio Briatore, suo ex marito, e dal nuovo fidanzato, l'imprenditore fiorentino Giulio Fratini.

Non è la prima volta che Elisabetta riceve omaggi così belli dai suoi ammiratori. Come dimenticare quando durante una delle tappe di Battiti Live le fu fatta una proposta di matrimonio oppure delle sorprese con tanto di palloncini che le avevano organizzato un gruppo di suoi fan.