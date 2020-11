Quando la sorella di Elisabetta Gregoraci provò a fare tv con Emilio Fede: spunta il retroscena

Occhi puntati su Marzia, sorella di Elisabetta Gregoraci. Il settimanale Oggi, nel numero in edicola questa settimana, racconta infatti un retroscena relativo a quando la bella calabrese avrebbe provato a seguire le orme della sorella provando ad avviare una carriera nel mondo dello spettacolo. Retroscena che "fa rumore" perché proprio nelle ultime settimane Elisabetta aveva smentito ogni intenzione di Marzia di raggiungere la popolarità.

Quando la sorella di Elisabetta Gregoraci provò a fare tv

"Elisabetta, nella Casa, ricorda sempre la sua famiglia - si legge sul magazine in una breve a firma del (sempre informatissimo) giornalista Alberto Dandolo - In particolare la sua unica sorella Marzia, 38. Non è mai stata attratta dalla tv, ha confidatto ai suoi coinquilini, in realtà pochi ricordano che la Gregoraci jr tentò la carriera televisiva con un ruolo in voga negli anni scorsi: nel 2008 fu infatti un breve periodo meteorina nel tg4 di Emilio Fede".

Il rapporto tra le sorelle Gregoraci

Nessun commento all'indiscrezione da parte della diretta interessata, da sempre molto attiva sui social con oltre 33mila follower. Ricordiamo che per "meteorina" si intendeva, all'epoca, il ruolo delle ragazze chiamate a leggere le previsioni meteo nel tg della quarta rete. Di certo c'è che tra le due sorelle c'è un rapporto molto intenso, come raccontato dalle stesse su Instagram: anni fa fece il giro della rete questo scatto all'hotel Atlantis, albergo a 5 stelle, vera e propria icona di Palm Island a Dubai. La somiglianza è evidente, la sensualità è un fatto di famiglia.

Qualche giorno fa, invece, la stessa Marzia si era scagliata contro gli autori del Gf Vip, colpevoli di non riservare un trattamento rispettoso alla sorella. " Vengono usate parole lesive - aveva scritto - Ritengo che ieri sera sia passato un messaggio di cattiva televisione e che si sia violato il rispetto verso una donna in primis, e verso tutte le persone che stavano lì a guardare. Trovo veramente ci sia stata una “violenza” verbale che ha superato ogni limite e credo che non debba passare inosservata! Mi dispiace essermi trovata anch’io li come telespettatrice!". Nel mirino c'erano, in particolare, le esternazioni di Antonella Elia, opinionista del programma, che ha apostrofato Elisabetta "profumiera" e "gatta in calore", in riferimento all'amicizia speciale che la ex di Flavio Briatore sta instaurando con il coinquilino Pierpaolo Petrelli.