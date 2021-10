Perché Elisabetta Gregoraci è sparita dalla tv dopo "Battiti Live"

Che fine ha fatto Elisabetta Gregoraci? Come mai è sparita dalla tv dopo il grande successo ottenuto al Grande Fratello Vip e successivamente a Battiti Live? E' quello che si chiedono i due milioni di follower della showgirl calabrese, che ritrovano la loro beniamina sui suoi profili social ma non conduttrice delle trasmissioni televisive.

Dopo l'esperienza alla conduzione di Battiti Live, che ha ottenuto un discreto successo, la presentatrice non è più stata al timone di alcun programma. Al massimo è stata rintracciata nei panni di ospite a Scherzi a Parte. A spiegarne le ragioni ad un lettore del settimanale Nuovo è oggi Maurizio Costanzo nella sua rubrica televisiva. "Elisabetta Gregoraci - scrive il giornalista - si muove in un contesto in cui c’è competizione, con presentatrici di livello, quindi non è facile trovare spazio. Eli è ancora giovane e ha tante chance. Le serve pazienza…". Nell'attesa di ritrovare il suo posto al sole in tv, Gregoraci si dedica alla moda: tanti i servizi fotografici pubblicati su Instagram (a far parlare settimane fa è stato uno shooting particolarmente bollente realizzato in un maneggio, ndr) in cui accompagna i suoi sostenitori in un esclusivo dietro le quinte.